Шмураков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.10.1935
Дата смерти19.12.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмуракова Тамара Максимовна
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Рождение ребёнка
27.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шмуракова Тамара Максимовна
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.2017
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Комсомольск на Амуре, кладбище "Старт"