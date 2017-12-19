Шмураков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмураков Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.1935

Дата смерти

19.12.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмуракова Тамара Максимовна

город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Рождение ребёнка
27.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шмуракова Тамара Максимовна

город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шмуракова Тамара Максимовна

Смерть
19.12.2017
город Комсомольск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Комсомольск на Амуре, кладбище "Старт"
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