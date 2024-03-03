Кульпина (Малышева) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кульпина (Малышева) Наталья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1974

Отец: не указан

Мать: Малышева Людмила Григорьевна

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