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Янцен Андрей

Место рождения

Frunse (Bischkek), Kirgisistan

Дата рождения

02.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1964

Отец: Янцен Вальтер

Мать: Янцен (Степанова) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янцен Антон

Мать ребёнка: Янцен (Булер) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Янцен (Булер) Татьяна

Рождение ребёнка
23.08.2000

Дочь: (Янцен) Настя

Мать ребёнка: Янцен (Булер) Татьяна

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