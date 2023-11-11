Янцен Андрей
Место рожденияFrunse (Bischkek), Kirgisistan
Дата рождения02.02.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1964
Отец: Янцен Вальтер
Мать: Янцен (Степанова) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Янцен Антон
Мать ребёнка: Янцен (Булер) Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Янцен (Булер) Татьяна
Рождение ребёнка
23.08.2000
Дочь: (Янцен) Настя
Мать ребёнка: Янцен (Булер) Татьяна