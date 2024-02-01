Костров Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костров Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1979

Сын: Костров Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Кострова Анна Степановна

Рождение ребёнка
22.03.1984

Дочь: Лаврентьева Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Кострова Анна Степановна

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кострова Анна Степановна

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