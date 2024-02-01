Костров Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1979
Сын: Костров Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Кострова Анна Степановна
Рождение ребёнка
22.03.1984
Дочь: Лаврентьева Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Кострова Анна Степановна
Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кострова Анна Степановна