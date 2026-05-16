Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна
женский, родилась 04.08.1910, Чувашская Республика
умерла 1987
ОтецЕгоров Иван Егорович1877 г.р.
МатьЕгорова Анисия1862 г.р.
Супруги
Алексеев Алексей Алексеевич1912 г.р.
Дети
Алексеев Юрий Алексеевич1931 г.р.
Алексеева Роза Алексеевна1932 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1910
Отец: Егоров Иван Егорович
Мать: Егорова Анисия
Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич
Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Алексеева Роза Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич
Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.11.1933
Дочь: Николаева (Алексеева) Лидия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич
Булдеево, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
1987