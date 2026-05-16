Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна 04.08.1910 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексеева (Иванова) Клавдия Ивановна

Автор
АН
Николаева А.

женский, родилась 04.08.1910, Чувашская Республика

умерла 1987

Отец
Егоров Иван Егорович1877 г.р.
Мать
Егорова Анисия1862 г.р.
Супруги
Алексеев Алексей Алексеевич1912 г.р.
Дети
Алексеев Юрий Алексеевич1931 г.р.
Алексеева Роза Алексеевна1932 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1910

Отец: Егоров Иван Егорович

Мать: Егорова Анисия

Чувашская Республика

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
1931

Сын: Алексеев Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич

Чувашская Республика

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Алексеева Роза Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич

Чувашская Республика

Рождение ребёнка
17.11.1933

Дочь: Николаева (Алексеева) Лидия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Алексеевич

Булдеево, Цивильский район, Чувашская Республика

Смерть
1987

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