Свешникова (Свешникова) Прасковья Фёдоровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1807
Дата смерти1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1824
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Свешникова) Александра Никитична
Отец ребёнка: Свешников Никита Владимирович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Свешникова) Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Свешников Никита Владимирович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Свешников Никита Владимирович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Свешникова) Елена Никитична
Отец ребёнка: Свешников Никита Владимирович