Свешникова (Свешникова) Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1807

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1824

Муж: Свешников Никита Владимирович

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Свешникова) Александра Никитична

Отец ребёнка: Свешников Никита Владимирович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Свешникова) Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Свешников Никита Владимирович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Свешников Захар Никитич

Отец ребёнка: Свешников Никита Владимирович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Свешникова) Елена Никитична

Отец ребёнка: Свешников Никита Владимирович

Смерть
1880

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