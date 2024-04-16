Крапивин Варлам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Крапивин Федор
Мать: Крапивина Феоктиста
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крапивин Александр
Мать ребёнка: Крапивин Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крапивина) Галина
Мать ребёнка: Крапивин Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крапивин Любовь
Рождение ребёнка
25.06.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крапивин Любовь
Смерть
Неизвестно