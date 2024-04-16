Крапивин Варлам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крапивин Варлам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крапивин Федор

Мать: Крапивина Феоктиста

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крапивин Александр

Мать ребёнка: Крапивин Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крапивина) Галина

Мать ребёнка: Крапивин Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крапивин Любовь

Рождение ребёнка
25.06.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крапивин Любовь

Смерть
Неизвестно

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