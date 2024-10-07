Ванюшкинъ Матвѣй
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Год указан примерно Место примерно В Российской Империи, Скопинский уезд (Рязанская губерния) c 1796 по 1917 гг.
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Ванюшкин (Ванюшкинъ) Иван (Иванъ) Матвѣевъ
Мать ребёнка: не указана
Год указан примерно Место примерно В Российской Империи, Скопинский уезд (Рязанская губерния) c 1796 по 1917 гг.
Смерть
Неизвестно