Ванюшкинъ Матвѣй Около 1859 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ванюшкинъ Матвѣй

Место рождения

Николо-Скопин, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Николо-Скопин, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Год указан примерно Место примерно В Российской Империи, Скопинский уезд (Рязанская губерния) c 1796 по 1917 гг.
Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Ванюшкин (Ванюшкинъ) Иван (Иванъ) Матвѣевъ

Мать ребёнка: не указана

Николо-Скопин, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Год указан примерно Место примерно В Российской Империи, Скопинский уезд (Рязанская губерния) c 1796 по 1917 гг.
Смерть
Неизвестно

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