Калужинова Фекла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1874 ст.
Дочь: Калужинова Мария
Отец ребёнка: Калужинов Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.04.1879 ст.
Сын: Калужинов Алексей Егорович
Отец ребёнка: Калужинов Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
11.04.1881 ст.
Дочь: Калужинова Ирина
Отец ребёнка: Калужинов Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Калужинова Федосья
Отец ребёнка: Калужинов Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Костромина Александра Егоровна
Отец ребёнка: Калужинов Егор Афанасьевич
Рождение ребёнка
02.05.1888 ст.
Сын: Калужинов Афанасий Егорович
Отец ребёнка: Калужинов Егор Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно