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Калужинова Фекла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1874 ст.

Дочь: Калужинова Мария

Отец ребёнка: Калужинов Егор Афанасьевич

Рождение ребёнка
13.04.1879 ст.

Сын: Калужинов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Калужинов Егор Афанасьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.04.1881 ст.

Дочь: Калужинова Ирина

Отец ребёнка: Калужинов Егор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Калужинова Федосья

Отец ребёнка: Калужинов Егор Афанасьевич

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Костромина Александра Егоровна

Отец ребёнка: Калужинов Егор Афанасьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.05.1888 ст.

Сын: Калужинов Афанасий Егорович

Отец ребёнка: Калужинов Егор Афанасьевич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Егор Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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