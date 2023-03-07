Пасынков Авдей Михайлов
Место рожденияпоч. Медвежий, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияПосле 1678
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678
Отец: Пасынков Михаил (Мишка) Ильин
Мать: не указана
поч. Медвежий, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721