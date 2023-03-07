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Пасынков Авдей Михайлов

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Место рождения

поч. Медвежий, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

После 1678

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1660 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1678

Отец: Пасынков Михаил (Мишка) Ильин

Мать: не указана

поч. Медвежий, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Пасынков Трофим Авдеев

Мать ребёнка: не указана

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Пасынков Перфил Авдеев

Мать ребёнка: не указана

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Пасынков Павел Авдеев

Мать ребёнка: не указана

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1721
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