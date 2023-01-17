Верецун Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Харченко Наталия Афанасьевна
Отец ребёнка: Верецун Афанасий
Рождение ребёнка
1915
Сын: Верецун Давид Афанасьевич
Отец ребёнка: Верецун Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Верецун Афанасий
Смерть
Неизвестно