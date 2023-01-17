Верецун Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верецун Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Харченко Наталия Афанасьевна

Отец ребёнка: Верецун Афанасий

Рождение ребёнка
1915

Сын: Верецун Давид Афанасьевич

Отец ребёнка: Верецун Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верецун Афанасий

Смерть
Неизвестно
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