Романов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.08.1917
Супруг(-а): Алексей Петрович Романов | Покровская церковь
Рождение ребёнка
28.10.1920
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Мария Степановна
Рождение ребёнка
07.03.1925
Дочь: Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Мария Степановна
Рождение ребёнка
11.04.1928
Дочь: Безродная Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Романова Мария Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ялта, Крым