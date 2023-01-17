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Романов Алексей Петрович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.08.1917

Жена: Романова Мария Степановна

Супруг(-а): Алексей Петрович Романов | Покровская церковь
Рождение ребёнка
28.10.1920

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Мария Степановна

Рождение ребёнка
07.03.1925

Дочь: Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Мария Степановна

Рождение ребёнка
11.04.1928

Дочь: Безродная Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Романова Мария Степановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ялта, Крым
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