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Тихонов Николай Георгиевич

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Место рождения

Татаурово, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

14.05.1946

Дата смерти

03.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1946

Отец: Тихонов Георгий Радионович

Мать: Тихонова (Карашманова) Надежда Васильевна

Татаурово, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова (Позднякова) Ольга Александровна

Рождение ребёнка
14.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова (Позднякова) Ольга Александровна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
22.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тихонова (Позднякова) Ольга Александровна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Смерть
03.11.2012
Татаурово, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия

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