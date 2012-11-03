Тихонов Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1946
Дата смерти03.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова (Позднякова) Ольга Александровна
Рождение ребёнка
22.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова (Позднякова) Ольга Александровна
Смерть
03.11.2012