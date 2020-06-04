(Кочеткова) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рождения09.10.1974
Дата смерти04.06.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1974
Образование
01.09.1981
Поступление в "Общеобразовательную среднюю школу №16"
Образование
11.06.1989
Окончание неполного среднего образования "Общеобразовательной средней школы №16"
Образование
17.06.1991
Окончание среднего образования "Общеобразовательной средней школы №16"
Образование
10.09.1991
Поступление в Профессионально-техническое училище №19 по профессии "Контролёр станочных и слесарных работ"
Работа или профессия
02.10.1991
Принята контролёром станочных и слесарных работ II разряда в отдел 515 Муромского завода им.Орджоникидзе
Образование
06.04.1992
Окончание Профессионально-технического училища №19, с присвоением квалификации "Контролёр станочных и слесарных работ III разряда"
Работа или профессия
24.09.1992
Уволена с Муромского завода им.Орджоникидзе по собственному желанию
Работа или профессия
08.10.1992
Принята горничной в Гостиницу "Русь"
Работа или профессия
31.03.1993
Уволена из Гостиницы "Русь" по собственному желанию
Работа или профессия
15.07.1993
Принята контролёром эмалевых покрытий III разряда в отдел 519 Муромского машиностроительного завода
Работа или профессия
25.10.1994
Уволена с Муромского машиностроительного завода, в связи с переводом в АОЗТ "Истфрост"
Работа или профессия
25.10.1994
Принята контролёром эмалевых покрытий в отдел 519 в АОЗТ "Истфрост", переводом с Муромского машиностроительного завода
Работа или профессия
25.10.1995
Уволена из АОЗТ "Истфрост", в связи с переводом на Муромский машиностроительный завод
Работа или профессия
26.10.1995
Принята контролёром контрольно-измерительных приборов в отдел 909-ВОХР Муромского машиностроительного завода
Работа или профессия
07.10.1996
Уволена с Муромского машиностроительного завода, в связи с переводом ГАИ УВД
Работа или профессия
14.10.1996
Принята паспортисткой V разряда в Регистрационно-экзаменационное отделение ГАИ УВД
Рождение ребёнка
23.07.1997
Сын: Кочетков Антон Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.07.1997
Сын: Кочетков Максим Александрович
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
17.10.1999
Уволена из ГАИ УВД по собственному желанию
Работа или профессия
07.07.2001
Принята сторожем в "Среднюю общеобразовательную школу №13"
Работа или профессия
27.11.2001
Уволена из "Средней общеобразовательной школы №13" по собственному желанию
Работа или профессия
20.11.2007
Принята истопником в Магазин №17 Муромского РАЙПО на время отопительного сезона
Работа или профессия
08.04.2008
Уволена из Магазина №17 Муромского РАЙПО, в связи с истечением срока трудового договора
Работа или профессия
18.07.2011
Принята укладчиков хлебобулочных изделий II разряда в хлебобулочное производство на Муромский хлебокомбинат
Работа или профессия
16.12.2011
Переведена машинистом тесторазделочных машин III разряда Муромского хлебокомбината
Работа или профессия
02.02.2012
Уволена с Муромского хлебокомбината, в связи с прогулами, т.е. отсутствием на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня
Бракосочетание
Неизвестно
Гражданский брак
Смерть
04.06.2020
Похороны
06.06.2020
Похоронена на Муниципальном кладбище микрорайона Вербовский г.Мурома квартал №19. В ограде с Шиковой А.В. и Кочетковой О.К.