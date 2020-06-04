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(Кочеткова) Наталья Александровна

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Место рождения

Навашино, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

09.10.1974

Дата смерти

04.06.2020

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1974

Отец: Кочетков Александр Сергеевич

Мать: Кочеткова Ольга Константиновна

Навашино, Навашинский, Нижегородская область
Образование
01.09.1981
Муром, округ Муром, Владимирская область
Поступление в "Общеобразовательную среднюю школу №16"
Образование
11.06.1989
Муром, округ Муром, Владимирская область
Окончание неполного среднего образования "Общеобразовательной средней школы №16"
Образование
17.06.1991
Муром, округ Муром, Владимирская область
Окончание среднего образования "Общеобразовательной средней школы №16"
Образование
10.09.1991
Муром, округ Муром, Владимирская область
Поступление в Профессионально-техническое училище №19 по профессии "Контролёр станочных и слесарных работ"
Работа или профессия
02.10.1991
Муром, округ Муром, Владимирская область
Принята контролёром станочных и слесарных работ II разряда в отдел 515 Муромского завода им.Орджоникидзе
Образование
06.04.1992
Муром, округ Муром, Владимирская область
Окончание Профессионально-технического училища №19, с присвоением квалификации "Контролёр станочных и слесарных работ III разряда"
Работа или профессия
24.09.1992
Муром, округ Муром, Владимирская область
Уволена с Муромского завода им.Орджоникидзе по собственному желанию
Работа или профессия
08.10.1992
Муром, округ Муром, Владимирская область
Принята горничной в Гостиницу "Русь"
Работа или профессия
31.03.1993
Муром, округ Муром, Владимирская область
Уволена из Гостиницы "Русь" по собственному желанию
Работа или профессия
15.07.1993
Муром, округ Муром, Владимирская область
Принята контролёром эмалевых покрытий III разряда в отдел 519 Муромского машиностроительного завода
Работа или профессия
25.10.1994
Муром, округ Муром, Владимирская область
Уволена с Муромского машиностроительного завода, в связи с переводом в АОЗТ "Истфрост"
Работа или профессия
25.10.1994
Муром, округ Муром, Владимирская область
Принята контролёром эмалевых покрытий в отдел 519 в АОЗТ "Истфрост", переводом с Муромского машиностроительного завода
Работа или профессия
25.10.1995
Муром, округ Муром, Владимирская область
Уволена из АОЗТ "Истфрост", в связи с переводом на Муромский машиностроительный завод
Работа или профессия
26.10.1995
Муром, округ Муром, Владимирская область
Принята контролёром контрольно-измерительных приборов в отдел 909-ВОХР Муромского машиностроительного завода
Работа или профессия
07.10.1996
Муром, округ Муром, Владимирская область
Уволена с Муромского машиностроительного завода, в связи с переводом ГАИ УВД
Работа или профессия
14.10.1996
Муром, округ Муром, Владимирская область
Принята паспортисткой V разряда в Регистрационно-экзаменационное отделение ГАИ УВД
Рождение ребёнка
23.07.1997

Сын: Кочетков Антон Александрович

Отец ребёнка: не указан

Муром, округ Муром, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.07.1997

Сын: Кочетков Максим Александрович

Отец ребёнка: не указан

Муром, округ Муром, Владимирская область
Работа или профессия
17.10.1999
Муром, округ Муром, Владимирская область
Уволена из ГАИ УВД по собственному желанию
Работа или профессия
07.07.2001
Муром, округ Муром, Владимирская область
Принята сторожем в "Среднюю общеобразовательную школу №13"
Работа или профессия
27.11.2001
Муром, округ Муром, Владимирская область
Уволена из "Средней общеобразовательной школы №13" по собственному желанию
Работа или профессия
20.11.2007
Муром, округ Муром, Владимирская область
Принята истопником в Магазин №17 Муромского РАЙПО на время отопительного сезона
Работа или профессия
08.04.2008
Муром, округ Муром, Владимирская область
Уволена из Магазина №17 Муромского РАЙПО, в связи с истечением срока трудового договора
Работа или профессия
18.07.2011
Муром, округ Муром, Владимирская область
Принята укладчиков хлебобулочных изделий II разряда в хлебобулочное производство на Муромский хлебокомбинат
Работа или профессия
16.12.2011
Муром, округ Муром, Владимирская область
Переведена машинистом тесторазделочных машин III разряда Муромского хлебокомбината
Работа или профессия
02.02.2012
Муром, округ Муром, Владимирская область
Уволена с Муромского хлебокомбината, в связи с прогулами, т.е. отсутствием на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоркин Алексей Александрович

Гражданский брак
Смерть
04.06.2020
Муром, округ Муром, Владимирская область
Похороны
06.06.2020
Муром, округ Муром, Владимирская область
Похоронена на Муниципальном кладбище микрорайона Вербовский г.Мурома квартал №19. В ограде с Шиковой А.В. и Кочетковой О.К.
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