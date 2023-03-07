Останина Елена Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина Елена Ефимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

После 1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Дочь: Евфросинья Иванова

Отец ребёнка: Останин Иван Егоров

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Останин Артемий Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Егоров

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Останин Моисей Иванов

Отец ребёнка: Останин Иван Егоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Иван Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1789
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