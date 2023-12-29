Селивонов Афанасий Косьмин
Место рождения
Дата рождения10.12.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1888 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.12.1888 ст.
Бракосочетание
11.02.1902 ст.
Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
17.11.1908 ст.
Сын: Селивонов Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: Селивонова (Малина) Елисавета Павловна
Рождение ребёнка
29.12.1914 ст.
Сын: Селивонов Георгий Афанасьевич
Мать ребёнка: Селивонова (Малина) Елисавета Павловна
«Справка выдана 31\\VIII-33 г.»
Смерть
Неизвестно