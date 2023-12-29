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Селивонов Афанасий Косьмин

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

10.12.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1888 ст.

Отец: Селивонов Косьма Гурьевич

Мать: Селивонова Ксения Александровна

Кривоносовка, Сумська область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Крещение
11.12.1888 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
11.02.1902 ст.

Жена: Селивонова (Малина) Елисавета Павловна

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
17.11.1908 ст.

Сын: Селивонов Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: Селивонова (Малина) Елисавета Павловна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
29.12.1914 ст.

Сын: Селивонов Георгий Афанасьевич

Мать ребёнка: Селивонова (Малина) Елисавета Павловна

Кривоносовка, Сумська область
«Справка выдана 31\\VIII-33 г.»
Смерть
Неизвестно

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