Починская (Власова) Матрёна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чапайкина (Починская) Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Починская Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Починская Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Починская Зоя Фёдоровна
Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Починская Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Починский Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Починский Анатолий Фёдорович
Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Починская Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович
Бракосочетание
1882
Муж: не указан
Смерть
1942