Починская (Власова) Матрёна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Починская (Власова) Матрёна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чапайкина (Починская) Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Починская Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Починская Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Починская Зоя Фёдоровна

Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Починская Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Починский Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Починский Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Починский Анатолий Фёдорович

Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Починская Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Починский Фёдор Ефимович

Бракосочетание
1882

Муж: не указан

Смерть
1942

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