Стародубцева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стародубцев Леонид

Мать: Стародубцева Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Стародубцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таберко Олеся Ивановна

Отец ребёнка: Стародубцев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стародубцев Виталий Иванович

Отец ребёнка: Стародубцев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Иван

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