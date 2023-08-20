Стародубцева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стародубцев Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Стародубцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таберко Олеся Ивановна
Отец ребёнка: Стародубцев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стародубцев Виталий Иванович
Отец ребёнка: Стародубцев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Иван