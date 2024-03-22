Натальин Артамон Пиманович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Натальин Пиман Александрович
Мать: Натальина ?
Рождение ребёнка
1877
Сын: Натальин Петр Артамонович
Мать ребёнка: Натальина ?
Рождение ребёнка
?.06.1879
Сын: Натальин Иван Артамонович
Мать ребёнка: Натальина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Натальина ?
Смерть
Неизвестно