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Натальин Артамон Пиманович

Место рождения

Десятниково, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Натальин Пиман Александрович

Мать: Натальина ?

Десятниково, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1877

Сын: Натальин Петр Артамонович

Мать ребёнка: Натальина ?

Десятниково, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
?.06.1879

Сын: Натальин Иван Артамонович

Мать ребёнка: Натальина ?

Десятниково, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Натальина ?

Смерть
Неизвестно
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