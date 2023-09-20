Соколов Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
Дата смертиМежду 2015 и 2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Рождение ребёнка
1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Между 2015 и 2016