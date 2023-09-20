Соколов Виктор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Виктор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Дата смерти

Между 2015 и 2016

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Соколов Николай Александрович

Мать: Соколова Зинаида Ивановна

Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Снежинск, Снежинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Между 2015 и 2016
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