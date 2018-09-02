Хомулло Александр Юрьевич
Место рожденияТашкент
Дата рождения14.03.1958
Дата смерти02.09.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1958
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
26.09.1987
Развод
11.11.1989
Рождение ребёнка
26.11.1990
Сын: Гришанов Олег
Мать ребёнка: Гришанова (Гришанова) Надежда
Узбекистан
Рождение ребёнка
22.01.1992
Сын: Святослав
Мать ребёнка: Нагорная (Васина) Наталья
Смерть
02.09.2018
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно