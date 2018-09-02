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Хомулло Александр Юрьевич

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

14.03.1958

Дата смерти

02.09.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1958

Отец: Хомулло Юрий Иванович

Мать: Меледина (Меледина) Зинаида Павловна

Развод
Неизвестно

Жена: Нагорная (Васина) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагорная (Васина) Наталья

Бракосочетание
26.09.1987

Жена: Гришанова (Гришанова) Надежда

Развод
11.11.1989

Жена: Гришанова (Гришанова) Надежда

Рождение ребёнка
26.11.1990

Сын: Гришанов Олег

Мать ребёнка: Гришанова (Гришанова) Надежда

Узбекистан
Рождение ребёнка
22.01.1992

Сын: Святослав

Мать ребёнка: Нагорная (Васина) Наталья

Смерть
02.09.2018
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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