Белянкин Александр Флегонтов
Место рождения
Дата рождения21.08.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1842
Отец: Белянкин Флегонт Ильин
Мать: Наталья Михайлова
Крещение
22.08.1842
Родители: села Великого крестьянин Флегонт Ильин Белянкин и законная жена его Наталья Петрова. Восприемники: Иван Михайлов Заичкин и мать его Дарья Иванова. Таинство совершал священник Иоанн Полянский... Показать все
Смерть
Неизвестно