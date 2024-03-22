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Белянкин Александр Флегонтов

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.08.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1842

Отец: Белянкин Флегонт Ильин

Мать: Наталья Михайлова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
22.08.1842
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Флегонт Ильин Белянкин и законная жена его Наталья Петрова. Восприемники: Иван Михайлов Заичкин и мать его Дарья Иванова. Таинство совершал священник Иоанн Полянский... Показать все
Смерть
Неизвестно
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