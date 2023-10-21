Дубровин Виктор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубровин Виктор Андреевич

Дубровин Виктор Андреевич

Место рождения

д. Старая Александровка, Уфимского района

Дата рождения

13.09.1928

Дата смерти

05.09.1981

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1928

Отец: Едренкин - Дубровин Андрей Игнатьевич

Мать: Дубровина Ольга Борисовна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
08.07.1953

Сын: Дубровин Сергей Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
05.09.1981
д. Старая Александровка, Уфимского района
Похороны
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close