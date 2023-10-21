Дубровин Виктор Андреевич
Место рожденияд. Старая Александровка, Уфимского района
Дата рождения13.09.1928
Дата смерти05.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1928
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
08.07.1953
Сын: Дубровин Сергей Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
05.09.1981
д. Старая Александровка, Уфимского района
Похороны
Неизвестно
д. Старая Александровка, Уфимского района