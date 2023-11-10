Платова (Гусарова) Ульяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платова (Гусарова) Ульяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Гусаров Дмитрий Васильевич

Мать: Гусарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Платов Иван

Отец ребёнка: Платов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
30.09.1930

Дочь: Платова Любовь

Отец ребёнка: Платов Андрей Петрович

Куркино, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Капитолина

Отец ребёнка: Платов Андрей Петрович

Рождение ребёнка
С 1940 по 1941

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Платов Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платов Андрей Петрович

Смерть
1980
Харьков, Харківська область
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