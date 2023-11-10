Платова (Гусарова) Ульяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Гусаров Дмитрий Васильевич
Мать: Гусарова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Платов Иван
Отец ребёнка: Платов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
30.09.1930
Дочь: Платова Любовь
Отец ребёнка: Платов Андрей Петрович
Куркино, Юхновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Капитолина
Отец ребёнка: Платов Андрей Петрович
Рождение ребёнка
С 1940 по 1941
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Платов Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980
Харьков, Харківська область