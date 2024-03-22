Коровкин Егор Игнатьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Коровкин Игнатий Михеев
Мать: Коровкина Ксения Деева
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Рылова Домника Егорова
Мать ребёнка: Коровкина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Коровкин Егор Егоров
Мать ребёнка: Коровкина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Между 1746 и 1749
Дочь: Широких Евдокия Егорова
Мать ребёнка: Коровкина Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ворончихинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762