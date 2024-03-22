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Коровкин Егор Игнатьев

Место рождения

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Коровкин Игнатий Михеев

Мать: Коровкина Ксения Деева

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Рылова Домника Егорова

Мать ребёнка: Коровкина Евдокия Иванова

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Коровкин Егор Егоров

Мать ребёнка: Коровкина Евдокия Иванова

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1746 и 1749

Дочь: Широких Евдокия Егорова

Мать ребёнка: Коровкина Евдокия Иванова

Нелюбинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровкина Евдокия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ворончихинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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