Кондрашова Анастасия Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Анастасия Власовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Кондрашов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Авдеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кондрашов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Авдеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кондрашов Памфилий Иванович

Отец ребёнка: Кондрашов Иван Авдеевич

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондрашов Иван Авдеевич

Смерть
Неизвестно
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