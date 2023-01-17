Кондрашова Анастасия Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кондрашов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кондрашов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Кондрашов Памфилий Иванович
Отец ребёнка: Кондрашов Иван Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно