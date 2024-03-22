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Зубрев Михаил Алексеевич

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Зубрев Алексей Афанасьев

Мать: Зубрева Анна Климовна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Зубрева Ксения Ивановна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
20.04.1782
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Зубрев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Зубрева Ксения Ивановна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ефимия Михайловна

Мать ребёнка: Зубрева Ксения Ивановна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Зубрев Лев Михайлович

Мать ребёнка: Зубрева Ксения Ивановна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Настасия Михайловна

Мать ребёнка: Зубрева Ксения Ивановна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Зубрева Ксения Ивановна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.05.1795
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.09.1811
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.03.1816
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
26.04.1834
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
02.06.1850
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубрева Ксения Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
1842
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
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