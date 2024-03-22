Зубрев Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Зубрев Алексей Афанасьев
Мать: Зубрева Анна Климовна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Зубрева Ксения Ивановна
Упоминание
20.04.1782
Рождение ребёнка
1783
Сын: Зубрев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Зубрева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ефимия Михайловна
Мать ребёнка: Зубрева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Зубрева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Настасия Михайловна
Мать ребёнка: Зубрева Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Зубрева Ксения Ивановна
Упоминание
?.05.1795
Упоминание
?.09.1811
Упоминание
?.03.1816
Упоминание
26.04.1834
Упоминание
02.06.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубрева Ксения Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1842