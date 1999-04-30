Беломытцев Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1931
Дата смерти30.04.1999
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931
Рождение ребёнка
31.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беломытцева Зоя Никифоровна
Рождение ребёнка
09.04.1957
Сын: Беломытцев Сергей Иванович
Мать ребёнка: Беломытцева Зоя Никифоровна
Рождение ребёнка
18.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беломытцева Зоя Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1999
Причина смерти: онкология