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Беломытцев Иван Дмитриевич

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Место рождения

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.01.1931

Дата смерти

30.04.1999

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931

Отец: Беломытцев Дмитрий Парфирьевич

Мать: Беломытцева Анна Артемьевна

Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беломытцева Зоя Никифоровна

Рождение ребёнка
09.04.1957

Сын: Беломытцев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Беломытцева Зоя Никифоровна

Рождение ребёнка
18.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беломытцева Зоя Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беломытцева Зоя Никифоровна

Смерть
30.04.1999
Кипешино, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Причина смерти: онкология
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