Дарья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Отец

1732 г.р.

Мать

1752 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семен Козьмин

Мать: Анна Никифорова

Смерть
1786
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