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Дарья Семенова
Дарья Семенова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1786
Пол
Женский
Отец
Семен Козьмин
1732 г.р.
Мать
Анна Никифорова
1752 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Семен Козьмин
Мать:
Анна Никифорова
Смерть
1786
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