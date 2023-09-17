Частова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧастова Нина

Частова Нина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1927

Дата смерти

22.05.1990

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1927

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Частов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Частов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Частов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Частов Сергей

Смерть
22.05.1990
Похороны
Неизвестно
Помогалово, Палехский муниципальный район, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close