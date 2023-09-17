Частова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1927
Дата смерти22.05.1990
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1927
Отец: Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Частов Сергей
Смерть
22.05.1990
Похороны
Неизвестно
Помогалово, Палехский муниципальный район, Ивановская область