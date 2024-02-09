Петрова (Маланча) Дарья Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова (Маланча) Дарья Филимоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1926

Дата смерти

03.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1926

Отец: Маланча Филимон

Мать: Маланча Февронья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Владимир Павлович

Отец ребёнка: Петров Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Павловна

Отец ребёнка: Петров Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Павел

Смерть
03.08.1980
Похороны
Неизвестно
Село Хаджимус , Каушанского района, Молдова
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