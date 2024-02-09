Петрова (Маланча) Дарья Филимоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1926
Дата смерти03.08.1980
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1926
Отец: Маланча Филимон
Мать: Маланча Февронья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Петров Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Павловна
Отец ребёнка: Петров Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Павел
Смерть
03.08.1980
Похороны
Неизвестно
Село Хаджимус , Каушанского района, Молдова