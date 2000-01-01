Мишуков Василий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишуков Василий Георгиевич

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Место рождения

село Слободка Ленинского района Тульской области

Дата рождения

12.02.1923

Дата смерти

28.02.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

село Слободка Ленинского района Тульской области
Рождение ребёнка
02.01.1952

Дочь: Никандрова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Мишукова Валентина Харитоновна

село Слободка Ленинского района Тульской области
Смерть
28.02.1964
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