Мишуков Василий Георгиевич
Место рождениясело Слободка Ленинского района Тульской области
Дата рождения12.02.1923
Дата смерти28.02.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
село Слободка Ленинского района Тульской области
Рождение ребёнка
02.01.1952
Дочь: Никандрова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Мишукова Валентина Харитоновна
село Слободка Ленинского района Тульской области
Смерть
28.02.1964