(Грищук) Елена Никитична
Место рождения
Дата рождения19.04.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1917
Восприемник
Неизвестно
Восприемники: ополченец Авксентий Антонович Грищуков и солдатская жена Ефросиния Евсеевна Валентьева.
Восприемник
Неизвестно
Восприемники: ополченец Авксентий Антонович Грищуков и солдатская жена Ефросиния Евсеевна Валентьева.
Смерть
Неизвестно