(Грищук) Елена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Грищук) Елена Никитична

(Грищук) Елена Никитична

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

19.04.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1917

Отец: Гришук Никита Антонович

Мать: Грищук Ефросинья Евменовна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
Неизвестно
Восприемники: ополченец Авксентий Антонович Грищуков и солдатская жена Ефросиния Евсеевна Валентьева.
Восприемник
Неизвестно
Восприемники: ополченец Авксентий Антонович Грищуков и солдатская жена Ефросиния Евсеевна Валентьева.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close