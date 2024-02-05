Наталья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Кондратьева

Место рождения

д. Вичкиной Муромской округи

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Вичкиной Муромской округи
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Алексей Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Степанов

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Никифор Трофимов

Отец ребёнка: Трофим Степанов

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Агафья Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Степанов

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Акулина Трофимова

Отец ребёнка: Трофим Степанов

д. Кондаково, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофим Степанов

Смерть
Неизвестно
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