Наталья Кондратьева
Место рожденияд. Вичкиной Муромской округи
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Алексей Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Степанов
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Никифор Трофимов
Отец ребёнка: Трофим Степанов
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Агафья Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Степанов
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Акулина Трофимова
Отец ребёнка: Трофим Степанов
д. Кондаково, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трофим Степанов
Смерть
Неизвестно