Фархинур Шайхислам кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.02.1901
Сын: Кудашев Сахаутдин Гилязетдинович
Отец ребёнка: Гилязетдин Низаметдин углы
Рождение ребёнка
19.05.1906
Сын: Кудашев Халфетдин Гилязетдинович
Отец ребёнка: Гилязетдин Низаметдин углы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно