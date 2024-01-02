Фархинур Шайхислам кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фархинур Шайхислам кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1901

Сын: Кудашев Сахаутдин Гилязетдинович

Отец ребёнка: Гилязетдин Низаметдин углы

Рождение ребёнка
19.05.1906

Сын: Кудашев Халфетдин Гилязетдинович

Отец ребёнка: Гилязетдин Низаметдин углы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилязетдин Низаметдин углы

Смерть
Неизвестно
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