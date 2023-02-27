Башлаев Савва Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башлаев Савва Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 09.04.2022 09:55:57.
Рождение ребёнка
1796

Сын: Башлаев Алексей Саввич

Мать ребёнка: Варвара

Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1830
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
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