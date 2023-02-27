Башлаев Савва Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Варвара
Место жительства
1835
ГАВО Ф. И-18 оп.1 д.298
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1830