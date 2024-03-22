Иванов Маркел
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1949
Дочь: Ковалева Татьяна Маркеловна
Мать ребёнка: Михалева Александра Васильевна
Большой Куналей, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.03.1951
Дочь: Попова Степанида Маркеловна
Мать ребёнка: Михалева Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно