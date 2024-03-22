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Иванов Маркел

Место рождения

Десятниково, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Десятниково, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.01.1949

Дочь: Ковалева Татьяна Маркеловна

Мать ребёнка: Михалева Александра Васильевна

Большой Куналей, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
25.03.1951

Дочь: Попова Степанида Маркеловна

Мать ребёнка: Михалева Александра Васильевна

Десятниково, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно
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