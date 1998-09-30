Долженкова (Рядченко) Евгения Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долженкова (Рядченко) Евгения Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1913

Дата смерти

30.09.1998

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1913

Отец: Рядченко Федот

Мать: Рядченко Фекла

Рождение ребёнка
07.10.1937

Сын: Долженков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Долженков Иван Федорович

Рождение ребёнка
05.09.1940

Сын: Долженков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Долженков Иван Федорович

Кривицкие Буды, Беловский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
10.09.1963

Муж: Долженков Иван Федорович

когда мама пошла в школу там нужно было документ родителей. Тогда официально легче было вновь зарегистрироваться, чем поднимать документы, вот они и расписались.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козловская Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Долженков Иван Федорович

Смерть
30.09.1998
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