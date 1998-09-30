Долженкова (Рядченко) Евгения Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1913
Дата смерти30.09.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1913
Отец: Рядченко Федот
Мать: Рядченко Фекла
Рождение ребёнка
07.10.1937
Сын: Долженков Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Долженков Иван Федорович
Рождение ребёнка
05.09.1940
Сын: Долженков Виктор Иванович
Отец ребёнка: Долженков Иван Федорович
Кривицкие Буды, Беловский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
10.09.1963
когда мама пошла в школу там нужно было документ родителей. Тогда официально легче было вновь зарегистрироваться, чем поднимать документы, вот они и расписались.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козловская Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Долженков Иван Федорович
Смерть
30.09.1998