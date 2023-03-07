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Яков Григорьев

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Место рождения

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Яковлев Антон Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1880

Сын: Яковлев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Яковлев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Рождение ребёнка
1889

Сын: Яковлев Герасим Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Конецкая, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Смерть
Неизвестно
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