Яков Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Яковлев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Яковлев Герасим Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно