(Потемкина) Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Потемкина) Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1939

Дата смерти

07.04.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

1920 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.1939

Отец: Потемкин Александр

Мать: Софья Васильевна

Рождение ребёнка
28.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
07.04.2009
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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