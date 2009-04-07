(Потемкина) Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1939
Дата смерти07.04.2009
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1939
Отец: Потемкин Александр
Мать: Софья Васильевна
Рождение ребёнка
28.03.1966
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Смерть
07.04.2009
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)