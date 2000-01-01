Бацаева Анжела Ахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бацаева Анжела Ахметовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1977

Отец: не указан

Мать: Караджева Лидия Хасановна

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