Гимадеев Гиматдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимадеев Гиматдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Бибиджихан

Мать ребёнка: Гимадеева Сажидэ

Рождение ребёнка
1890

Сын: Гиматдинов Тажитдин

Мать ребёнка: Гимадеева Сажидэ

г Буинск Карлы
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мехемжихан

Мать ребёнка: Гимадеева Сажидэ

Буинский р-н, дКарлы
Рождение ребёнка
1896

Сын: Гиматдинов Гилачетдин

Мать ребёнка: Гимадеева Сажидэ

Рождение ребёнка
1898

Сын: Гиматдинов Сиражетдин

Мать ребёнка: Гимадеева Сажидэ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулумбаево Бибижиан

Мать ребёнка: Гимадеева Сажидэ

Смерть
Неизвестно
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