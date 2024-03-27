Гимадеев Гиматдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Бибиджихан
Мать ребёнка: Гимадеева Сажидэ
Рождение ребёнка
1890
Сын: Гиматдинов Тажитдин
Мать ребёнка: Гимадеева Сажидэ
г Буинск Карлы
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мехемжихан
Мать ребёнка: Гимадеева Сажидэ
Буинский р-н, дКарлы
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Гимадеева Сажидэ
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Гимадеева Сажидэ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулумбаево Бибижиан
Мать ребёнка: Гимадеева Сажидэ
Смерть
Неизвестно