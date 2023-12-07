Иван Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Усков Афанасий Павлович
Мать: Улита Ивановна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ульян Иванович
Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Сергей Иванович
Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно