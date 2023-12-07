Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Афанасьевич

Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Усков Афанасий Павлович

Мать: Улита Ивановна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1747

Сын: Ульян Иванович

Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Сергей Иванович

Мать ребёнка: Агафья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Лукерьино, Коломенский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close