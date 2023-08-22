Степанов Леонид Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Леонид Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1944

Отец: Степанов Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Инна

Мать ребёнка: не указана

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