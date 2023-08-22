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Степанов Леонид Петрович
Степанов Леонид Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.11.1944
Пол
Мужской
Отец
Степанов Пётр
Мать
Не указана
Дети
Инна
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1944
Отец:
Степанов Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Инна
Мать ребёнка: не указана
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