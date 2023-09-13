Никитина (Горте) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитина (Горте) Лидия

Никитина (Горте) Лидия

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1962

Пол

Женский

Отец

1928 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1962

Отец: Горте Давид

Мать: Горте Элла Готлибовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close