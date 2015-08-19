Стуканцев Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуканцев Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1967

Дата смерти

19.08.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

1949 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1967

Отец: Стуканцев Николай ?

Мать: Стуканцева Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
19.08.2015
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