Стуканцев Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1967
Дата смерти19.08.2015
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
19.08.2015