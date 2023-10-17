Солдатова (Трапезникова) Агриппина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Трапезникова) Агриппина Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
1896

Муж: Саканцев Иван Александров

Рождение ребёнка
1898

Сын: Солдатов Георгий Иванов

Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анастасия Иванова

Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Солдатов Димитрий Иванов

Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Солдатов Петр Иванов

Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Солдатов Матвей Иванов

Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1914
Рождение ребёнка
1915

Сын: Солдатов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров

Боровое, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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