Солдатова (Трапезникова) Агриппина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анастасия Иванова
Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров
Рождение ребёнка
1908
Сын: Солдатов Петр Иванов
Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров
Смерть
1914
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Саканцев Иван Александров