Емельянов Нил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянов Нил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Емельянов Константин Нилович

Мать ребёнка: не указана

Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельный крестьянин.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Екатерина Ниловна

Мать ребёнка: не указана

Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
На 1880 г.: Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельная крестьянская девица.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Ефимий Нилович

Мать ребёнка: не указана

Духовщина, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельный крестьянин.
Смерть
Неизвестно
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