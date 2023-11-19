Емельянов Нил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849
Сын: Емельянов Константин Нилович
Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельный крестьянин.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Екатерина Ниловна
На 1880 г.: Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельная крестьянская девица.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смоленской губернии, Духовщинского уезда, Капыревшинской области, безземельный крестьянин.
Смерть
Неизвестно