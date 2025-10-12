Зимин Иван Иванович
мужской, родился 1714, Скопин, город Скопин, Рязанская область
умер 1790, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
Супруги
Зимина Аксинья Ерофеевна1717 г.р.
Дети
Зимин Евстафий Иванович1752 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Аксинья Ерофеевна
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Зимина Аксинья Ерофеевна
Смерть
1790
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область
города Скопина из посадских