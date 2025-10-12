Зимин Иван Иванович 1714 — найти родственников по фамилии на Familio

Зимин Иван Иванович

Автор
ВБ
Блинова В.

мужской, родился 1714, Скопин, город Скопин, Рязанская область

умер 1790, Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

Супруги
Зимина Аксинья Ерофеевна1717 г.р.
Дети
Зимин Евстафий Иванович1752 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Скопин, город Скопин, Рязанская область

города Скопина из посадских

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Аксинья Ерофеевна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

взята в замужество города Епифани из крестьянских по выводу

Рождение ребёнка
1752

Сын: Зимин Евстафий Иванович

Мать ребёнка: Зимина Аксинья Ерофеевна

Смерть
1790
Предгорное, Глубоковский район, Восточно-Казахстанская область

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