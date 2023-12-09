Захаров Илларион Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров Илларион Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.09.1932

Сын: Захаров Николай Илларионович

Мать ребёнка: Захарова Устинья Николаевна

2-я Николаевка, Советский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Анастасия Илларионовна

Мать ребёнка: Захарова Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Андрей Илларионович

Мать ребёнка: Захарова Устинья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аглодина Наталья Илларионовна

Мать ребёнка: Захарова Устинья Николаевна

Смерть
Неизвестно
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