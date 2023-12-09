Захаров Илларион Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.09.1932
Сын: Захаров Николай Илларионович
Мать ребёнка: Захарова Устинья Николаевна
2-я Николаевка, Советский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Анастасия Илларионовна
Мать ребёнка: Захарова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Андрей Илларионович
Мать ребёнка: Захарова Устинья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аглодина Наталья Илларионовна
Мать ребёнка: Захарова Устинья Николаевна
Смерть
Неизвестно